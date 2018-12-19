Adatıp Sakarya BB'den transfer
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Adatıp BB'den transfer

Adatıp Sakarya BB'den transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Büyükşehir Belediye Basketbol, ABD'li oyuncu Skylar Spencer'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Spencer'ın, pivot pozisyonunda görev yaptığı kaydedildi.

Spencer'ın geçen sezon NBA Gelişim Ligi'nde San Diego State formasıyla 14,9 dakika, 4,7 sayı, 4,3 ribaunt, 0,5 asist, 0,5 top çalma, 0,6 blok ortalamaları ile oynadığının aktarıldığı açıklamada, "Bu sezona Steaua CSM EximBank Bükreş takımıyla başlayan Spencer, Romanya Ligi'nde 9 maçta 28 dakika, 11,6 sayı, 7 ribaunt ortalaması ve aynı takımla FIBA 'nda 6 maçta 34 dakika, 16 sayı, 10 ribaunt ve 1 asist ortalamalarını tutturdu." ifadeleri kullanıldı.

  1. 19.12.2018 18:23
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