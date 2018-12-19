Adatıp Sakarya BB'den transfer
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, ABD'li oyuncu Skylar Spencer'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Spencer'ın, pivot pozisyonunda görev yaptığı kaydedildi.
Spencer'ın geçen sezon NBA Gelişim Ligi'nde San Diego State formasıyla 14,9 dakika, 4,7 sayı, 4,3 ribaunt, 0,5 asist, 0,5 top çalma, 0,6 blok ortalamaları ile oynadığının aktarıldığı açıklamada, "Bu sezona Steaua CSM EximBank Bükreş takımıyla başlayan Spencer, Romanya Ligi'nde 9 maçta 28 dakika, 11,6 sayı, 7 ribaunt ortalaması ve aynı takımla FIBA Avrupa Kupası'nda 6 maçta 34 dakika, 16 sayı, 10 ribaunt ve 1 asist ortalamalarını tutturdu." ifadeleri kullanıldı.
- 19.12.2018 18:23
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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Trabzonspor'da hedef 9. kupa!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir kadro kalede defolup giden ESTEBAN ' ın olmaması ayrı bir avantaj ?
Adatıp Sakarya BB'den transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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