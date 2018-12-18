Obradovic: "Kazanmak istiyorsak çok iyi bir oyun ortaya koymalıyız"

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 13'üncü haftasında bugün 20.45'te CSKA Moskova'yı konuk edecek.

Euroleague'de kazanmaya devam edebilmeleri için mutlaka maçın son anına kadar mücadele etmeleri gerektiğini belirten Zeljko Obradovic, "Uzun yıllardır aynı koçla ve oyuncu kadrosuyla çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Önemli olan şey ise oyunlarında bu sezon bazı değişiklikler yapmış olmaları. Buna hazır olmak zorundayız. CSKA'nın maçın ilk anından son saniyesine kadar savaşan bir ekip olduğunu biliyoruz. Her pozisyonda çok yetenekli bir takımdan bahsediyoruz. EuroLeague'de kazanmaya devam etmek istiyorsak, çok iyi bir oyun ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.

MARKO GUDURIC: "ZOR BİR MAÇ OLACAK"

CSKA Moskova karşısında zor bir maça çıkacaklarını ifade eden Marko Guduric ise "İki takım da liderlik mücadelesi veriyor. Elbette bu karşılaşma önemli olacak. Ama daha da önemli olan, maç için hazırladıklarımızı parkeye yansıtarak iyi bir mücadele ortaya koyabilmemiz ve herkesin sağlıklı kalabilmesi olacaktır. Salonumuzun dolu olmasını ve taraftarlarımızın bizi bir kez daha çok iyi bir şekilde desteklemelerini bekliyorum" dedi.