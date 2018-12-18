Obradovic: "Kazanmak istiyorsak çok iyi bir oyun ortaya koymalıyız"
18 Aralık 2018, Salı
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Obradovic: "Kazanmak istiyorsak çok iyi bir oyun ortaya koymalıyız"

Obradovic: "Kazanmak istiyorsak çok iyi bir oyun ortaya koymalıyız"

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko Başantrenörü ve oyuncu , sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 13'üncü haftasında bugün 20.45'te 'yı konuk edecek.

Euroleague'de kazanmaya devam edebilmeleri için mutlaka maçın son anına kadar mücadele etmeleri gerektiğini belirten Zeljko Obradovic, "Uzun yıllardır aynı koçla ve oyuncu kadrosuyla çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Önemli olan şey ise oyunlarında bu sezon bazı değişiklikler yapmış olmaları. Buna hazır olmak zorundayız. CSKA'nın maçın ilk anından son saniyesine kadar savaşan bir ekip olduğunu biliyoruz. Her pozisyonda çok yetenekli bir takımdan bahsediyoruz. EuroLeague'de kazanmaya devam etmek istiyorsak, çok iyi bir oyun ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.

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CSKA Moskova karşısında zor bir maça çıkacaklarını ifade eden ise "İki takım da liderlik mücadelesi veriyor. Elbette bu karşılaşma önemli olacak. Ama daha da önemli olan, maç için hazırladıklarımızı parkeye yansıtarak iyi bir mücadele ortaya koyabilmemiz ve herkesin sağlıklı kalabilmesi olacaktır. Salonumuzun dolu olmasını ve taraftarlarımızın bizi bir kez daha çok iyi bir şekilde desteklemelerini bekliyorum" dedi.

  1. 18.12.2018 10:05
  2. Güncelleme: 18.12.2018 11:01
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