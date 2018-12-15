Ersan İlyasovalı Milwaukee Bucks, Cedi Osmanlı Cleveland Cavaliers'ı 114-102 yendi
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Ersan İlyasovalı , Cedi Osmanlı 'ı 114-102 yendi

Ersan İlyasovalı Milwaukee Bucks, Cedi Osmanlı Cleveland Cavaliers'ı 114-102 yendi

ABD 'nde (NBA) milli basketbolcu 'nın formasını giydiği , deplasmanda 'ın takımı 'ı 114-102 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde , 'ı 114-102 yenerek sezonun 19'uncu galibiyetine ulaştı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 44 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı olurken, 15 dakika süre alan 11 sayı, 4 ribaunt ile maçı tamamladı.

Jordan Clarkson'ın 23 sayıyla takımın en skoreri olduğu Cavaliers'ta, 26 dakika süre alan 5 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.

Celtics seriyi 8 maça çıkardı
Sahasında 'ı ağırlayan , rakibini 129-108 yenerek üst üste 8. galibiyetine uzandı.

Celtics'te 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretirken, Jayson Tatum 22 sayıyla skora katkıda bulundu.

Kevin Huerter'ın 19 sayıyla takımının en skoreri olduğu konuk ekipte, John Collins 11 sayı, 14 ribaunt ile "double double" yaptı.

Warriors deplasmanda kazandı
Son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda 'i 130-125 yendi.

Son üç dakikasına 123-113 geride girdiği maçta 17-2'lik seri yakalayan Warriors, rakibini 130-125 mağlup etti ve üst üste dördüncü deplasmanda galibiyetini elde etti.

Warriors'ta 35 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 33 sayı, 8 ribaunt, 8 asistlik performanslarıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.

Ev sahibi ekipte Willie Cauley Stein 22 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, 12 sayı, 1 ribaunt, 7 asistle mücadeleyi tamamladı.

Sonuçlar
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-108

Charlotte Hornets-New York Knicks: 124-126

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 125-118

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 102-114

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 101-113

Memphis Grizzlies-Miami Heat: 97-100

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 109-98

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 128-122

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 125-130

  1. 15.12.2018 10:10
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