Muhteşem Kanarya!

Fenerbahçe, THY Euroleague'de fırtına gibi esiyor. Sarı-lacivertliler, 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 92-85 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde üst üste 8., toplamda ise 11. galibiyetini elde etti. İtalyan ekibi ise 6. yenilgisini aldı.