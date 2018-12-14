Muhteşem Kanarya!
THY Euroleague’de Fenerbahçe, evinde konuk ettiği İtalya temsilcisi Milan’ı yenerek liderliğini sürdürdü
Fenerbahçe, THY Euroleague'de fırtına gibi esiyor. Sarı-lacivertliler, 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 92-85 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde üst üste 8., toplamda ise 11. galibiyetini elde etti. İtalyan ekibi ise 6. yenilgisini aldı.
- 14.12.2018
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