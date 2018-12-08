Eczacıbaşı VitrA final şansını kaybetti – Fotomaç – 08 Aralık 2018
08 Aralık 2018, Cumartesi
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final şansını kaybetti

Eczacıbaşı VitrA final şansını kaybetti
2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde , Brezilyalı ekip 'ye 3-2 mağlup oldu ve final şansını kaybetti.

Yarı final mücadelesinin birinci setinde Eczacıbaşı; Tijana Boskovic ve Yeon Koung Kim ataklarıyla oyunda hakimiyet kurarken, seti de 25-22 kazandı. Karşılıklı sayılarla devam eden ikinci seti Brezilyalı ekip 26-24 önde bitirdi. Üçüncü sette de oyuna hızlı başlayan Minas Tenis Clube, seti 25-13 kazandı. Dördüncü sette Kaptan Jordan Larson'ın hem defanstaki hem de ataktaki performansı turuncu-beyazlıların geriden gelerek seti 25-23 kazanmasında önemli rol oynadı. Son seti 15-12 alan Brezilyalılar, maçı 3-2 sonlandırdı.

Eczacıbaşı VitrA, yarın TSİ 12.00'de, Vakıfbank-Praia Clube karşılaşmasının kaybedeniyle bronz madalya maçına çıkacak.

Salon: Shaoxing Olympic Sports Center
Hakemler: Nathanon Sowapark (THA), Jiang Liu (CHN)
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Kim, Larson, Büşra, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L), Ezgi, Gözde, Meliha, Beyza.
Minas Tenis Clube: Pereira, Marques, Guimares, Gattaz, Leao, Carneiro, Nicolosi (L), De Souza, Costa, Oliveira, Cattani.
Setler: 2-3 (25-22,24-26,13-25,25-23,12-15)
Süre: 132 dakika (29,30,26,29,18)
  1. 8.12.2018 15:56
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