Eczacıbaşı VitrA final şansını kaybetti
Yarı final mücadelesinin birinci setinde Eczacıbaşı; Tijana Boskovic ve Yeon Koung Kim ataklarıyla oyunda hakimiyet kurarken, seti de 25-22 kazandı. Karşılıklı sayılarla devam eden ikinci seti Brezilyalı ekip 26-24 önde bitirdi. Üçüncü sette de oyuna hızlı başlayan Minas Tenis Clube, seti 25-13 kazandı. Dördüncü sette Kaptan Jordan Larson'ın hem defanstaki hem de ataktaki performansı turuncu-beyazlıların geriden gelerek seti 25-23 kazanmasında önemli rol oynadı. Son seti 15-12 alan Brezilyalılar, maçı 3-2 sonlandırdı.
Eczacıbaşı VitrA, yarın TSİ 12.00'de, Vakıfbank-Praia Clube karşılaşmasının kaybedeniyle bronz madalya maçına çıkacak.
Salon: Shaoxing Olympic Sports Center
Hakemler: Nathanon Sowapark (THA), Jiang Liu (CHN)
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Kim, Larson, Büşra, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L), Ezgi, Gözde, Meliha, Beyza.
Minas Tenis Clube: Pereira, Marques, Guimares, Gattaz, Leao, Carneiro, Nicolosi (L), De Souza, Costa, Oliveira, Cattani.
Setler: 2-3 (25-22,24-26,13-25,25-23,12-15)
Süre: 132 dakika (29,30,26,29,18)
- 8.12.2018 15:56
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HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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