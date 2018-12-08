Euroleague'de haftanın MVP'si Gustavo Ayon – Fotomaç – 08 Aralık 2018
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Euroleague'de haftanın 'si

Euroleague'de haftanın MVP'si Gustavo Ayon

Euroleague'de 11. haftanın en değerli oyuncusu () 'in Meksikalı basketbolcusu seçildi.

Euroleague'de 11. haftanın en değerli oyuncusu () 'in Meksikalı basketbolcusu seçildi. Ayon, deplasmanında 20 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 2 blok, 2 top çalma ile mücadele etti ve 34 verimlilik puanı aldı.

THY Euroleague'de 11. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. İspanyol ekibi Real Madrid'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes'i geriden gelip 84-82'lik skorla mağlup etmesinde önemli rol oynayan başarılı pivot Gustavo Ayon bu ödüle layık görüldü. Ayon, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 2 blok ve 2 top çalma ile tamamladı. 33 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 34 verimlilik puanı elde etti.
  1. 8.12.2018 15:55
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