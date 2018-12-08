Euroleague'de haftanın MVP'si Gustavo Ayon
THY Euroleague'de 11. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Real Madrid'in Meksikalı basketbolcusu Gustavo Ayon seçildi.
THY Euroleague'de 11. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. İspanyol ekibi Real Madrid'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes'i geriden gelip 84-82'lik skorla mağlup etmesinde önemli rol oynayan başarılı pivot Gustavo Ayon bu ödüle layık görüldü. Ayon, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 2 blok ve 2 top çalma ile tamamladı. 33 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 34 verimlilik puanı elde etti.
- 8.12.2018 15:55
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HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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