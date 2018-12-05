Pınar Karşıyaka lideri elinden kaçırdı
05 Aralık 2018, Çarşamba
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lideri elinden kaçırdı

Pınar Karşıyaka lideri elinden kaçırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde namağlup lider karşısında deplasmanda ilk periyodu 10 sayı farkla önde kapatmasına rağmen 80-72'lik mağlubiyete engel olamadı.

Lig ve Euroleague'de lider durumda bulunan önünde takımın skorer yıldızı Sek Henry'den sakatlığı nedeniyle yararlanamayan yeşil-kırmızılılarda antrenör Özhan Çıvgın, "Oyunun başından sonuna kadar istediğimiz basketbolu oynadık. 10 sayı öne geçtikten sonra Fenerbahçe'nin sertliğiyle geri adım attık. Son ana kadar oyunun içinde kaldık. Kritik boş atışları daha iyi değerlendirseydik kazanabilirdik" dedi.

temsilcisinin etkili pivotu Assem Marei, maçta 29 sayı, 13 ribaunda double double yaptı. Ligde 9 maçta 4 galibiyette kalan Karşıyaka, cumartesi günü 'u konuk edip çarşamba Europe Cup 2'nci turunda Szolnoki Olaj deplasmanına çıkacak.

  1. 5.12.2018 14:27
  2. Güncelleme: 5.12.2018 15:59
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