Pınar Karşıyaka lideri elinden kaçırdı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde namağlup lider Fenerbahçe karşısında deplasmanda ilk periyodu 10 sayı farkla önde kapatmasına rağmen 80-72'lik mağlubiyete engel olamadı.
Lig ve Euroleague'de lider durumda bulunan Fenerbahçe önünde takımın skorer yıldızı Sek Henry'den sakatlığı nedeniyle yararlanamayan yeşil-kırmızılılarda antrenör Özhan Çıvgın, "Oyunun başından sonuna kadar istediğimiz basketbolu oynadık. 10 sayı öne geçtikten sonra Fenerbahçe'nin sertliğiyle geri adım attık. Son ana kadar oyunun içinde kaldık. Kritik boş atışları daha iyi değerlendirseydik kazanabilirdik" dedi.
İzmir temsilcisinin etkili pivotu Assem Marei, maçta 29 sayı, 13 ribaunda double double yaptı. Ligde 9 maçta 4 galibiyette kalan Karşıyaka, cumartesi günü Türk Telekom'u konuk edip çarşamba Europe Cup 2'nci turunda Szolnoki Olaj deplasmanına çıkacak.
- 5.12.2018 14:27
- Güncelleme: 5.12.2018 15:59
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