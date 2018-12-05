Mersin BB evinde güldü!
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Mersin BB evinde güldü!

Mersin BB evinde güldü!

, FIBA Kadınlar D Grubu'nun 5'inci maçında Romanya ekibi ACS Sepsi'yi konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan müsabaka Mersin temsilcisinin 71-61 üstünlüğü ile sona erdi.

SALON:
HAKEMLER: Sergiy Chaykovskyy (xx), Christina Manoli (xx), Vladimir Zanev (xx)
: (xx), Melis Talay (xx) 3, Gintare Petronyte (xxx) 11, Tiffany Mitchell (xxx) 17, Ashley Walker (xxx) 24, Burcu Çiğil (xx), Sasa Cado (xxx) 16, Özge Karataş, Avinar Kaya, Melisa Korkmaz, Gonca Karataş
ACS SEPSI: Marina Solopova (xx) 4, Annemarie Godri-Parau (xxx) 19, Angelika Slamova (xxx) 10, Peyton Alexis Whitted (xxx) 20, Kristina Higgins (xx) 8, Ioana Ghizila (x), Ildiko Mirne-Nagy (x), Dominique Allen, Nora Demeter, Anca Sipos
1'İNCİ PERİYOT: 18-16
İLK YARI: 35-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-47

  1. 5.12.2018 20:46
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