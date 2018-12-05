Mersin BB evinde güldü!
Mersin Büyükşehir Belediyespor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nun 5'inci maçında Romanya ekibi ACS Sepsi'yi konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan müsabaka Mersin temsilcisinin 71-61 üstünlüğü ile sona erdi.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Sergiy Chaykovskyy (xx), Christina Manoli (xx), Vladimir Zanev (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın (xx), Melis Talay (xx) 3, Gintare Petronyte (xxx) 11, Tiffany Mitchell (xxx) 17, Ashley Walker (xxx) 24, Burcu Çiğil (xx), Sasa Cado (xxx) 16, Özge Karataş, Avinar Kaya, Melisa Korkmaz, Gonca Karataş
ACS SEPSI: Marina Solopova (xx) 4, Annemarie Godri-Parau (xxx) 19, Angelika Slamova (xxx) 10, Peyton Alexis Whitted (xxx) 20, Kristina Higgins (xx) 8, Ioana Ghizila (x), Ildiko Mirne-Nagy (x), Dominique Allen, Nora Demeter, Anca Sipos
1'İNCİ PERİYOT: 18-16
İLK YARI: 35-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-47
- 5.12.2018 20:46
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Novak: “Beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek”
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal fazla uçmanın anlamı yok da trabzon iyidir biz oluruz lig şampiyonu kupayı da trabzon alsın.ligde de ilk 3 e girer.
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Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
Toplam 2
Yorum
Nirvana Ne işi var 36 yaşında adamın Beşiktaşda?
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Orkun Kökçü kapışması
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
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