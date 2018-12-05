Darüşşafaka Tekfen ABD'li Douglas'ı transfer etti
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Tekfen 'li Douglas'ı etti

Darüşşafaka Tekfen ABD'li Douglas'ı transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Tekfen, 'li oyun kurucu Toney Bernard Douglas'ı kadrosuna kattı.

Kulübünün Twitter hesabında yer alan bilgiye göre yeşil-siyahlı takım, 32 yaşında ve 1,88 metre boyundaki Douglas'ın sürecini tamamladı.

Kariyerine NBA takımlarından 'te başlayan Douglas, sırasıyla , , Golden State Warriors, , ve formalarını giydi.

Geçen sezon 'te de görev alan tecrübeli oyun kurucu, bu sezonun başında ise Adatıp Büyükşehir Belediye Basketbol'un kadrosunda yer aldı. Daha sonra serbest kalan Douglas, sezonun kalan bölümünde Darüşşafaka Tekfen forması giyecek.

  1. 5.12.2018 12:37
  2. Güncelleme: 5.12.2018 12:52
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