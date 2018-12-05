Darüşşafaka Tekfen ABD'li Douglas'ı transfer etti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyun kurucu Toney Bernard Douglas'ı kadrosuna kattı.
Darüşşafaka Kulübünün Twitter hesabında yer alan bilgiye göre yeşil-siyahlı takım, 32 yaşında ve 1,88 metre boyundaki Douglas'ın transfer sürecini tamamladı.
Kariyerine NBA takımlarından New York Knicks'te başlayan Douglas, sırasıyla Houston Rockets, Sacramento Kings, Golden State Warriors, Miami Heat, New Orleans Pelicans ve Memphis Grizzlies formalarını giydi.
Geçen sezon Anadolu Efes'te de görev alan tecrübeli oyun kurucu, bu sezonun başında ise Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un kadrosunda yer aldı. Daha sonra serbest kalan Douglas, sezonun kalan bölümünde Darüşşafaka Tekfen forması giyecek.
- 5.12.2018 12:37
- Güncelleme: 5.12.2018 12:52
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Obradovic: Taraftarımız bize mesaj mı veriyor?
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Yorum
Enda Obradoviç takımdan ayrılacak ve bunun sebebi tarafdar olacak, sen senelerdir avrupanın zirvesinde yer al ve boş salona oyna
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Galatasaray Kulüpler Birliği'nden çekildi!
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Aslan Sike sürecinde trabzona verdigimiz destek HARAM olsun Yayin geliri havuz sistemi icin Anadolu kulüpleri icin verdigimiz destek HARAM olsun
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Eren defteri kapanıyor!
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Aslan Erene güvenip takimi bu hale koyan A.Albayrak ve F.Terimin hicmi SUCU yok?
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