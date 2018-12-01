FIBA Dünya Kupası Elemeleri devam ediyor
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye'nin de mücadele ettiği elemelerde yarın ve 3 Aralık Pazartesi günü 12 karşılaşma oynanacak.
I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.
Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
Avrupa elemelerinde 2. tur 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
YARIN
18.00 Macaristan-Hollanda
19.00 Slovenya-Letonya
20.00 İspanya-Ukrayna
20.30 Litvanya-Hırvatistan
21.00 KARADAĞ-TÜRKİYE
22.15 Polonya-İtalya
3 ARALIK PAZARTESİ
18.00 Gürcistan-İsrail
19.30 Rusya-Çekya
21.00 Bosna Hersek-Finlandiya
21.00 Fransa-Bulgaristan
22.00 Almanya-Estonya
22.15 Sırbistan-Yunanistan
- 1.12.2018 11:51
-
Beşiktaş, ayağının tozu ile derbi hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
Zeki Şenol hoca karakterli Çalışkan dürüst aldığı paraya saygı gösteren milli takımda eğlence bar adı olmayan vatansever bir insandır
-
Uçurdun bizi Kartalım I Sarpsborg 2-3 Beşiktaş I MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
Salman Menejer aracı Aras Veli mitroviç bu işler bırakılıp gençler şimdi mecburiyetten oynuyor bu gençler kupayı alırdı iflas ettirdiler
-
Ali Koç'tan Ersun Yanal sözleri
Toplam 4
Yorum
karado küme düşmek istiyorsanız ersun hocayı getirin
FIBA Dünya Kupası Elemeleri devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.