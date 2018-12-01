FIBA Dünya Kupası Elemeleri devam ediyor – Fotomaç – 01 Aralık 2018
01 Aralık 2018, Cumartesi
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FIBA Elemeleri devam ediyor

FIBA <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a> Elemeleri devam ediyor

2019 FIBA Dünya 2. turuna 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

2019 FIBA Dünya 2. turuna 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

'nin de mücadele ettiği elemelerde yarın ve 3 Aralık Pazartesi günü 12 karşılaşma oynanacak.

I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.

Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, 'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 'na katılma hakkı kazanacak.

Avrupa elemelerinde 2. tur 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

YARIN
18.00 Macaristan-Hollanda
19.00 Slovenya-Letonya
20.00 İspanya-Ukrayna
20.30 Litvanya-Hırvatistan
21.00 KARADAĞ-TÜRKİYE
22.15 Polonya-İtalya

3 ARALIK PAZARTESİ
18.00 Gürcistan-İsrail
19.30 Rusya-Çekya
21.00 Bosna Hersek-Finlandiya
21.00 Fransa-Bulgaristan
22.00 Almanya-Estonya
22.15 Sırbistan-Yunanistan

  1. 1.12.2018 11:51
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