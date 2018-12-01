Cavaliers, deplasmanda kaybetti – Fotomaç – 01 Aralık 2018
01 Aralık 2018, Cumartesi
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Cavaliers, deplasmanda kaybetti

Cavaliers, deplasmanda kaybetti

Amerikan 'nde (NBA) , milli basketbolcu 'ın formasını giydiği 'ı 128-95 mağlup etti.

Amerikan 'nde (NBA) , milli basketbolcu 'ın formasını giydiği 'ı 128-95 mağlup etti.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Kötü gidişini durduramayan Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics ile karşılaştı. Rakibine 128-95 yenilen Cavaliers, üst üste üçüncü, bu sezon 17. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmada 34 dakika süre alan Cedi Osman, 7 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı. Tristan Thompson 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte ise 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Marcus Morris 15, Gordon Hayward 14 sayı üretti.

FURKANLI 76ERS, SAHASINDA KAZANDI
Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında 'ı 123-98 yendi.

19 dakika süre alan Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 2 ribaunt, 5 asist, 1 top çalmayla oynadığı maçta, Joel Embiid 16 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

Konuk takımda Bradley Beal 19, Austin Rivers 15 sayılık performans sergiledi.

ROCKETS, GALİBİYETİ HATIRLADI
Dört maçtır kazanamayan , deplasmanda 'u 136-105 mağlup etti.

Rockets'ta James Harden 23 sayı, 7 ribaunt, 10 asist, Clint Capela da 27 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi takımda LaMarcus Aldridge 20, DeMar DeRozan 18 sayıyla maçı tamamladı.

SONUÇLAR
Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 128-95

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 111-119

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 107-88

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 123-98

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 125-131

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 106-101

Thunder-Atlanta Hawks:124 -109

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 105-136

Phoenix Suns-Orlando Magic: 85-99

Lakers-Dallas Mavericks: 114-103

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 112-113

  1. 1.12.2018 11:46
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