Zeljko Obradovic’ten oyuncularına övgü
Turkish Airlines Euroleague‘in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Barcelona Lassa‘yı 84-65’lik skorla geçerken maçtan sonra Zeljko Obradovic açıklamalarda bulundu.
Savunmanın genel olarak iyi olduğunun altını çizen Obradovic, "Her maçı analiz etseniz mutlaka bir hata olur ama genel olarak bu akşam savunmamız iyiydi." diye konuştu.
- 1.12.2018 08:28
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