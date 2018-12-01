Zeljko Obradovic’ten oyuncularına övgü – Fotomaç – 01 Aralık 2018
01 Aralık 2018, Cumartesi
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’ten oyuncularına övgü

<a href="/index/zeljko-obradovic?id=5e23487b-3b22-42bd-a861-b4b1235f2350" class="" rel="tag">Zeljko Obradovic</a>’ten oyuncularına övgü

Euroleague‘in 10. haftasında deplasmanda konuk olduğu Lassa‘yı 84-65’lik skorla geçerken maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

FB TV'ye açıklamalarda bulunan Obradovic, "Son zamanlarda aşırı agresif oynuyor. Biz de mümkün olduğu kadar az top kaybı yapıp maça hakim olmaya çalıştık. Hücum ribauntu en başarılı olduğu noktalardan biri. İlk yarıda sıfırdı. Demek ki potamızı çok iyi koruduk. Çok akıllı oynadık. Topu iyi kullandık. Bazı açık atışları kaçırdık, küçük hatalarımız oldu ama genel olarak iyi oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

Savunmanın genel olarak iyi olduğunun altını çizen Obradovic, "Her maçı analiz etseniz mutlaka bir hata olur ama genel olarak bu akşam savunmamız iyiydi." diye konuştu.
  1. 1.12.2018 08:28
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