THY Avrupa Ligi Dörtlü Final biletleri tükendi – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Dörtlü Final biletleri tükendi

    THY Avrupa Ligi Dörtlü Final biletleri tükendi

    'nın Vitoria-Gasteiz kentinde yapılacak 'nin biletleri tükendi.

    'nın Vitoria-Gasteiz kentinde yapılacak 'nin biletleri tükendi.

    Avrupa Ligi'nin sitesinden yapılan açıklamada, 17-19 Mayıs 2019'da İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena oynanacak Dörtlü Final maçları için bugün genel satışa çıkarılan biletlerin birkaç saat içinde tükendiği belirtildi.

    Dörtlü Final'de mücadele edecek takımların belli olmasının ardından satışa sunulmak üzere, bu 4 takım için altı yüzer kişilik bilet ayrıldığı da bildirildi.

    Açıklamada ayrıca VIP, seyahat turları ya da internet üzerinden yeniden satışa çıkarılan biletleri satın alarak basketbolseverlerin organizasyonu takip edebileceği hatırlatıldı.

    1. 6.11.2018 21:50
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