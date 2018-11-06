THY Avrupa Ligi Dörtlü Final biletleri tükendi
İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde yapılacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin biletleri tükendi.
İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde yapılacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin biletleri tükendi.
Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 17-19 Mayıs 2019'da İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena oynanacak Dörtlü Final maçları için bugün genel satışa çıkarılan biletlerin birkaç saat içinde tükendiği belirtildi.
Dörtlü Final'de mücadele edecek takımların belli olmasının ardından satışa sunulmak üzere, bu 4 takım için altı yüzer kişilik bilet ayrıldığı da bildirildi.
Açıklamada ayrıca VIP, seyahat turları ya da internet üzerinden yeniden satışa çıkarılan biletleri satın alarak basketbolseverlerin organizasyonu takip edebileceği hatırlatıldı.
- 6.11.2018 21:50
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
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