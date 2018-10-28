Efe Güven: “Çalışarak daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız” – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Efe Güven: “Çalışarak daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız”

    Efe Güven: “Çalışarak daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız”

    Başantrenörü Efe Güven, ’nin kendilerinden daha iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyerek, çalışarak iyi yerlere gelmeye çalışacaklarını ifade etti.

    Başantrenörü Efe Güven, 'nin kendilerinden daha iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyerek, çalışarak iyi yerlere gelmeye çalışacaklarını ifade etti.

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda 'ye 77-60'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray Başantrenörü Efe Güven basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güven, sarı-lacivertli ekibin kendilerinden daha etkili bir performans ortaya koyduğunun altını çizerek, "Saha içinde konsantre olamadığınızda sonu böyle oluyor. Bizim takımın savunma yaparak kazanması lazım, bunu zamanla oyuncularımıza öğreteceğimizi düşünüyorum. Genç bir kadro. Mümkün olduğu kadar çalışarak daha iyi yerlere gelmeye uğraşacağız. İlerleyen zamanlarda herkes daha iyi savaşan bir Galatasaray izleyecek" şeklinde konuştu.

    oyuncusu Victoria Macaulay ise agresif bir maç geçtiğini aktararak, karşılaşmanın son bölümde koptuğunu kaydetti.
    1. 28.10.2018 18:10
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