Efe Güven: “Çalışarak daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız”
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven, Fenerbahçe’nin kendilerinden daha iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyerek, çalışarak iyi yerlere gelmeye çalışacaklarını ifade etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye 77-60'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray Başantrenörü Efe Güven basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güven, sarı-lacivertli ekibin kendilerinden daha etkili bir performans ortaya koyduğunun altını çizerek, "Saha içinde konsantre olamadığınızda sonu böyle oluyor. Bizim takımın savunma yaparak kazanması lazım, bunu zamanla oyuncularımıza öğreteceğimizi düşünüyorum. Genç bir kadro. Mümkün olduğu kadar çalışarak daha iyi yerlere gelmeye uğraşacağız. İlerleyen zamanlarda herkes daha iyi savaşan bir Galatasaray izleyecek" şeklinde konuştu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Victoria Macaulay ise agresif bir maç geçtiğini aktararak, karşılaşmanın son bölümde koptuğunu kaydetti.
- 28.10.2018 18:10
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
Efe Güven: “Çalışarak daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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