Cedi Osman yine yetmedi – Fotomaç – 21 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    yine yetmedi

    Cedi Osman yine yetmedi

    'de , 'ı 131-123 mağlup etti.

    'de , 'ı 131-123 mağlup etti. İlk maçta 'double double' yapan milli basketbolcu ; 22 sayı, 3 ribaunt, 8 asistle oynadığı karşılaşmada da yenilgiye engel olamadı.

    1. 21.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cedi Osman yine yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN