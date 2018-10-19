Hatay'ın melekleri kupa zaferini kutladı
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Hatay'ın melekleri kupa zaferini kutladı

    Hatay'ın melekleri kupa zaferini kutladı

    kadın basketbolunun en değerli kupası olan 'nı, 'yi 61-47 yenerek kazanan Kadın Basketbol Takımı, zaferini düzenlenen törenle kutladı.

    Basketbolda 26'ncı Kadınlar finalinde 'yi 61-47 yenerek kupayı kazanan , Antakya Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törenle kupa sevincini Hataylılarla paylaştı.
    Yerli şarkıcılar ve 'in şarkılarıyla kupa sevincini doruğa ulaştırdı. Vatandaşlar K-O'nun rap şarkılarına eşlik ederek Hatay'ın meleklerini karşıladı.

    "HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI VE LİG ŞAMPİYONLUĞU"
    Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş sporcularla ve Hatay halkıyla gurur duyduğunu dile getirerek, "Son 9 yılın 7 yılını savaşın gölgesinde geçiren şehrimiz sevginin, barışın, kardeşliğin kenti olmasının yanında sporun da şehri olmuştur. Bu başarı sadece bizim değil şehrimizde spora destek veren herkesin başarısıdır. Biz tarih yazdıkça spor kamuoyu bizim yazdığımız tarihi okumaya devam edecek.

    Bu seneki hedeflerimiz daha büyük. Hem Kupası'nı hem de lig şampiyonluğunu istiyoruz. Aynı zamanda Euroleagu'de başarı hedefliyoruz. Satrançta, voleybolda, su topunda ve futbolda şampiyon olduk" dedi.
    Gerçekleşen konuşmaların ardından meydanda kupa coşkusu yaşandı. Kazanılan kupa ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren basketbolcular, taraftarın yaşadığı coşkuya ortak oldu.

    1. 19.10.2018 14:17
    2. Güncelleme: 19.10.2018 18:33
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