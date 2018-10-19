CSKA Moskova - Darüşşafaka Tekfen: 79-75 – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    - Tekfen: 79-75

    <a href="/index/cska-moskova?id=ede0687a-75af-434e-9c48-6ad9523d9b12" class="" rel="tag">CSKA Moskova</a> - <a href="/index/darussafaka?id=a7dafbfe-2d00-4f13-bd2c-27cdbd72575c" class="" rel="tag">Darüşşafaka</a> Tekfen: 79-75

    üçüncü hafta karşılaşmasında Tekfen deplasmanda 'ya 79-75 mağlup oldu.

    üçüncü hafta karşılaşmasında Tekfen deplasmanda 'ya 79-75 mağlup oldu.

    SALON: Megasport
    HAKEMLER: Ilija Belosevic, Benjamin Jimenez, Mario Majkic
    : De Colo 10, Peters 9, Ukhov, Antonov, Rodrigues 11, Vorontsevich, Clyburn 4, Higgins 14, Hackett 4, Kurbanov 13, Hines 8, Hunter 6
    : McCallum 14, , Muhammed Baygül 2, Berk Demir, Kidd 15, , Brown 9, Peiners 9, Diebler 7, Evans 4, Eric 15
    1'İNCİ : 19-17
    İLK YARI: 31-38
    3'ÜNCÜ : 57-48
    5 FAUL ALAN: 39.43 McCallum ( Tekfen)

    1. 18.10.2018 23:49
    2. Güncelleme: 19.10.2018 01:29
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