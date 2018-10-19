CSKA Moskova - Darüşşafaka Tekfen: 79-75
THY Avrupa Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen deplasmanda CSKA Moskova'ya 79-75 mağlup oldu.
THY Avrupa Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen deplasmanda CSKA Moskova'ya 79-75 mağlup oldu.
SALON: Megasport
HAKEMLER: Ilija Belosevic, Benjamin Jimenez, Mario Majkic
CSKA MOSKOVA: De Colo 10, Peters 9, Ukhov, Antonov, Rodrigues 11, Vorontsevich, Clyburn 4, Higgins 14, Hackett 4, Kurbanov 13, Hines 8, Hunter 6
DARÜŞŞAFAKA: McCallum 14, Kartal Özmızrak, Muhammed Baygül 2, Berk Demir, Kidd 15, Oğuz Savaş, Brown 9, Peiners 9, Diebler 7, Evans 4, Eric 15
1'İNCİ PERİYOT: 19-17
İLK YARI: 31-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-48
5 FAUL ALAN: 39.43 McCallum (Darüşşafaka Tekfen)
- 18.10.2018 23:49
- Güncelleme: 19.10.2018 01:29
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