Pınar Karşıyaka transfer yasağını kaldırdı – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    yasağını kaldırdı

    Pınar Karşıyaka transfer yasağını kaldırdı

    'nde sezonu cumartesi günü ev sahipliği yapacağı Tofaş maçıyla açacak olan , yasağını kaldırdı.

    'nde sezonu cumartesi günü ev sahipliği yapacağı Tofaş maçıyla açacak olan , yasağını kaldırdı.

    'yla görüşerek kesinleşmiş eski borçlarını taksitlendiren yeşil-kırmızılılar, ilk taksidi ödeyerek yeni transferlerine lisans çıkarmanın yolunu açtı. ekibinin yeni oyuncularının lig ve 17 Ekim'de başlayacak FIBA Europe Cup'ta forma giymelerinin önünde engel kalmadı. Takımın 20 yıldır isim sponsoru olan Yaşar Holding'le sponsorluk sözleşmesini yenileyen Karşıyaka, sezon öncesi oyunculara maaş ödemelerini de yaptı. Karşıyaka, sezon öncesi tek eksik olarak kalan yeni transferlerden Sek Henry'nin takıma katılmasını bekliyor.

    1. 3.10.2018 14:07
    2. Güncelleme: 3.10.2018 14:51
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