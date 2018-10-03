Pınar Karşıyaka transfer yasağını kaldırdı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu cumartesi günü ev sahipliği yapacağı Tofaş maçıyla açacak olan Pınar Karşıyaka, transfer yasağını kaldırdı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu cumartesi günü ev sahipliği yapacağı Tofaş maçıyla açacak olan Pınar Karşıyaka, transfer yasağını kaldırdı.
FIBA'yla görüşerek kesinleşmiş eski borçlarını taksitlendiren yeşil-kırmızılılar, ilk taksidi ödeyerek yeni transferlerine lisans çıkarmanın yolunu açtı. İzmir ekibinin yeni oyuncularının lig ve 17 Ekim'de başlayacak FIBA Europe Cup'ta forma giymelerinin önünde engel kalmadı. Takımın 20 yıldır isim sponsoru olan Yaşar Holding'le sponsorluk sözleşmesini yenileyen Karşıyaka, sezon öncesi oyunculara maaş ödemelerini de yaptı. Karşıyaka, sezon öncesi tek eksik olarak kalan yeni transferlerden Sek Henry'nin takıma katılmasını bekliyor.
- 3.10.2018 14:07
- Güncelleme: 3.10.2018 14:51
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Göster kendini Belhanda!
Toplam 7
Yorum
CİMBOMLU MEHMET feghouli şöyle alaka sağ kanat orjinli tek oyuncu sinan mı çıkıp oynasın maç içinde hiç birşey yapmıyor fegholi nin ölüsü sinandan iyi nokta
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Haaaaa haaAA Bu gece Fener maçı kaybederse Kulüp bence kapanır ki buda Fener e yakışır
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Kaptan Volkan Demirel ilk 11’e dönüyor
Toplam 7
Yorum
nefret edilen fedailer aziz Aykut volkan emre tek amac azizi fedainin basını fenerbahceden koparmakdi başardılar kına yakin
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