Tagar yeni yıldızlar keşfetmenin peşinde

Hidayet Türkoğlu, Ömer Aşık, Semih Erden, İbrahim Kutluay, Ersan İlyasova ve Mirsad Türkcan gibi isimlerin NBA'de yer almasını sağlayan Tagar Menajerlik, yeni yıldızları keşfetmeye hazırlanıyor. Tolga Tuğsavul'un 25 sene önce hayata geçirdiği Tagar Menajerlik, yeni yıldızları Türk sporuna kazandırmak için Tagar Sports Academy projesini hayata geçirdi.

Tagar, önce Mirsad Türkcan, ardından Hidayet Türkoğlu'nu NBA'e götürerek Türk basketbolunda bir ilki gerçekleştirirken, WNBA'in ilk Türk kadın basketbolcusu Nevriye Yılmaz'ın da dünyanın en büyük liginde forma giymesinin yolunu açtı.

Hidayet Türkoğlu, Ömer Aşık, Semih Erden, İbrahim Kutluay, Ersan İlyasova ve Mirsad Türkcan gibi isimlerin NBA'de yer almasını sağlayan Tagar, şimdi yeni yıldızları için kurduğu akademiyle birlikte genç yeteneklerini Türk sporuna sunmayı hedefliyor.

YENİ YILDIZLAR İLK ADIMINI TAGAR SPORTS ACADEMY'DE ATIYOR

Tagar Menajerlik, Mart 2018'de hazırlıklarına başladığı Tagar Sports Academy'nin büyük açılışını İstanbul'un Göktürk semtinde bulunan Ferit Mericten Spor Salonu'nda 21 Ekim'de yapacak.

Tagar Academy önceliğini, 6-16 yaş gruplarındaki çocuk ve gençlere basketbol, voleybol ve cimnastik alanlarında tecrübeli eğitmenler aracılığı ile kaliteli eğitim vermek, onlara spor sevgisi aşılamak, örnek bireyler olmaları için yol göstermek ve Fair-Play ruhundan kopmadan yarışmacı kimliklerini oluşturmak için kadın ve erkek kategorilerinde takımlar kurarak müsabakalara katılmalarını sağlamak olarak belirledi.

PROFESYONEL İSİMLERDEN OLUŞAN BİR YAPI

Kurucu Tolga Tuğsavul, 2003 senesinde Ceren Ateş'i Tagar'ın Basketbol Departmanı'na, ardından 2018 senesinde ise Tagar Sports Academy'nin başına getirerek Tagar'ın bünyesine kazandırdı. Ardından Emir Pozam, önce Kadın Basketbol Departmanı'nda menajerlik görevine, ardından Tagar Sports Academy Genel Koordinatörlüğü'ne getirildi. Akademi'nin baş antrenörlüğünü ise deneyimli Koç Gökhan Kibrit yapıyor. Tagar Academy'nin voleybol antrenörlüğünü de Gülbin Uçar üstlenecek. Eski basketbolcu Tuğba Palazoğlu ise Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı'na getirilerek Team Tagar oluşturuldu. Cimnastik branşını ise başarılı bir isime emanet etmeye hazırlanan Tagar, basketbol, voleybol ve cimnastikte oluşturduğu profesyonel yapısıyla spora yeni bir soluk getirecek.

Tagar, kuruluşundan bu yana, 25 sene içinde hem erkek, hem de kadın, basketbolunda dünya çapında bir çok ismin de temsilciliğini yaparak Türkiye ve Avrupa'da bir çok ilki gerçekleştirdi. Ayrıca Tagar, Türkiye'de de ilk WNBA lisanslı menajerlik firması unvanıyla dikkat çekiyor.

HEM YETİŞTİREN, HEM DE YARIŞMACI

Birçok sporcunun gelişimine ve kariyerine dokunarak onları zirveye taşıyan Tagar'ın bünyesinde Letonya liginden 2 takım yer alıyor. Vef Skola ve Vef Riga ekipleriyle Letonya'da adından söz ettiren Tagar, yarışmacı kimliğinin yanı sıra, yetiştirdiği genç sporcularla da basketboldaki iddiasını sürdürüyor.