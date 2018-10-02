Çukurova Basketbol'da transfer
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol, Belçikalı Kim Mestdagh'ı kadrosuna kattı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol, Belçikalı Kim Mestdagh'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda hem ligde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin ekibi, 28 yaşında ve 1,78 boyundaki Mestdagh ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Oyuncunun, kısa zaman içerisinde takımla çalışmalara katılması bekleniyor.
- 2.10.2018 16:11
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Frey'in menajerinden Erzurumspor açıklaması!
Toplam 2
Yorum
sinan bu topçuyu alıp kulube getiren comalli değil mi baş sorumluda odur.transferler fb kalitesinde olmadığını herkes gördü
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Toplam 1
Yorum
kanarya bizi bitirdin be
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Toplam 2
Yorum
fbli ali koç sende kaan varsa istifa edersin yeterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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