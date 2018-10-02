Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol, Belçikalı Kim Mestdagh'ı kadrosuna kattı.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Çukurova 'da transfer

    Çukurova Basketbol'da transfer

    Kadınlar Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol, Belçikalı Kim Mestdagh'ı kadrosuna kattı.

    Kadınlar Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol, Belçikalı Kim Mestdagh'ı kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda hem ligde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan ekibi, 28 yaşında ve 1,78 boyundaki Mestdagh ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

    Oyuncunun, kısa zaman içerisinde takımla çalışmalara katılması bekleniyor.


    1. 2.10.2018 16:11
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