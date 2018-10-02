Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol, Belçikalı Kim Mestdagh'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda hem ligde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin ekibi, 28 yaşında ve 1,78 boyundaki Mestdagh ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Oyuncunun, kısa zaman içerisinde takımla çalışmalara katılması bekleniyor.