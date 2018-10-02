Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, 87-85 mağlup olduğu Fribourg Olympic'i Sakarya Spor Salonu'nda konuk edecek.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, FİBA Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk maçında son saniyelerde yediği sayılarla 87-85 mağlup olduğu Fribourg Olympic'i, 4 Ekim Perşembe günü Sakarya Spor Salonu'nda konuk edecek. Biletlerin Atatürk Bulvarı'nda ve Serdivan Mavi Durak'ta satışa sunulduğu mücadeleden Büyükşehir, 3 sayı ve üzeri farkla ayrılması halinde gruplara kalmayı başaracak. Sakarya'da basketbol tarihinde bir ilk olacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Takımla birlikte İsviçre'de olan ve Sakarya'ya iyi bir skorla döndüklerini ifade eden Kulüp Başkanı Adil Köseoğlu, "İlk Avrupa maceramıza aslında biraz şanssız başladık. Çok iyi başladığımız karşılaşmayı son saniyelerde potamızda gördüğümüz basketlerle kaybettik. 2 sayılık fark telafi edilmeyecek bir fark değil. Bu noktada avantajın takımımızda olduğunu ifade edebiliriz. Bizleri İsviçre deplasmanında yalnız bırakmayan gurbetçi taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi 4 Ekim Perşembe akşamı çok kritik bir mücadeleye çıkacağız. İnşallah gruplara kalan takım biz olacağız" dedi.

Sakarya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada taraftarlarının desteğine çok ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekleyen Köseoğlu, "Sporda taraftarın önemi her zaman büyük olmuştur. Dün Fribourg taraftarının desteğini arkasına almamış olsaydı yakaladığımız farkı kapatması o kadar mümkün olmayabilirdi. Şimdi Sakarya'da bir basketbol şöleni yaşayacağız ve taraftarlarımızın desteğiyle bu mücadeleden istediğimiz neticeyle ayrılacağız. Tüm taraftarlarımızı bu kritik mücadeleye davet ediyorum" diye konuştu.