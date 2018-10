Bayraklı'da vatandaşların aileleriyle birlikte güzel zaman geçirebileceği çok sayıda modern parkı ilçeye kazandıran ve mevcut parkların revizesini gerçekleştiren Bayraklı Belediyesi, parklar içindeki basketbol sahalarını tek tek yenilemeye başladı. Günümüz koşullarında yeni spor alanları yaratan ekipler, 6 mahallede çalışma yürütüyor.

Bayraklı Belediyesi, sporseverlerin daha modern ortamlarda spor yapmalarını sağlamak amacıyla 6 farklı mahallede bulunan mevcut 6 basketbol sahasında tadilat ve 1 mahallede yeni bir basketbol sahası yapılması için çalışma başlattı. Proje kapsamında Emek Mahallesi'nde yer alan Barış Parkı'na yeni bir basketbol sahası kazandırmayı hedefleyen Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Soğukkuyu, Manavkuyu, Osmangazi, Bayraklı merkez ve Mansuroğlu mahallerinde de parkların içindeki mevcut basketbol sahalarının basketbol potalarını, zeminlerini akrilik zemine çevirerek, saha çizgilerini yenileyip, modern görünüme kavuşturacak. Öte yandan, ekipler yıl içinde rutin olarak ilçe genelindeki tüm parklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da sürdürüyor.



Her şey Bayraklı için

Spora yatırımların süreceğini belirterek, ilçe sakinlerinin nefes alabileceği modern parklar ve sosyal alanlar yaratmaya devam edeceklerini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, " Her kesimden vatandaşın yararlanabileceği alanların modern görünüme kazandırılması, yenilenmesi için bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda parklardaki basketbol sahalarının tadilatlarını gerçekleştirip, yeniliyoruz. Buralarda çocuklarımız, gençlerimiz spor yapıyor. Aileler parklarımızda rahat nefes alıyor. Her şey Bayraklı ve burada yaşayan insanlarımız için" dedi.