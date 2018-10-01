TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu ilk hafta maçında yarın Alman temsilcisi Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 21.00'de başlayacak
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'ın serüveni başlıyor

    TOFAŞ'ın EuroCup serüveni başlıyor

    Takımı, 7Days B Grubu ilk hafta maçında yarın Alman temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 21.00'de başlayacak

    Takımı, 7Days B Grubu ilk hafta maçında yarın Alman temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. Mercedes-Benz Arena'daki mücadele 21.00'de başlayacak.

    7Days EuroCup'ta 2018-2019 sezonu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. B Grubu'nda ilk sınavına 2 Ekim Salı günü (yarın) deplasmanda çıkacak olan TOFAŞ, Alman temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak. Geçtiğimiz sezon Avrupa'da son 16 turunun kapısından dönen liginde ise oldukça başarılı bir sezonu geride bırakan temsilcisi, bu yıl Eurocup'ta tur atlamayı hedeflerken, Mercedes-Benz Arena'daki mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Letonya'dan Olegs Latisevs, 'dan Michele Rossi ve Litvanya'dan Gytis Vilius hakem üçlüsü yönetecek.

    BERLİN'DE ÇİFT İDMAN
    Alba Berlin karşılaşması için bugün 'ya giden TOFAŞ Basketbol Takımı, karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Mercedes-Benz Arena'da iki antrenman gerçekleştirecek. İstanbul Sabiha Gökçek Havaalanı'ndan tarifeli uçakla yaklaşık 3 saatlik bir uçuş yaparak başken Berlin'e geçen mavi-yeşilliler, akşam saatlerinde yapacağı taktik idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Bursa ekibi, maç sabahında ise son antrenmanını yaparak karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayacak. TOFAŞ'ta bu maç öncesi, çifte lisansla forması giyen Emre Tanışan dışında eksik oyuncu bulunmazken, Alba Berlin; Almanya Basketbol Ligi 1'inci haftasında evinde oynadığı Science City Jena maçını 112-55'lik skorla kazanmıştı.

    1. 1.10.2018 16:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TOFAŞ'ın EuroCup serüveni başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN