ASAT Spor geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor
ASAT Gençlik ve Spor Kulübü’nün (ASAT Spor), genç basketbolcuları, Milli Takım’da forma giyerek Antalya’nın gururu oldu.
ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'nün (ASAT Spor), genç basketbolcuları, Milli Takım'da forma giyerek Antalya'nın gururu oldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, basketbol branşında deneyimli antrenörleri, genç sporcularıyla kısa sürede önemli başarılar elde etti. 2015 yılında bünyesine basketbol branşını da ekleyen ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, 6- 16 yaş aralığındaki yaklaşık 4 bin sporcuya yıl boyunca basketbol eğitimi veriyor. Merkez ve ilçelerdeki spor okullarıyla toplam 10 noktada basketbol eğitimi veren ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, Antalya'ya profesyonel sporcular kazandırıyor.
Antalya'nın gurur kaynağı
Genç yeteneklerden kurulan takımlarla yerel liglerde çeşitli kategorilerde mücadele eden ASAT Spor, 2016- 2017 sezonunda kızlarda U13 ve U12 kategorilerinde il birinciliği, erkeklerde de U11 ve U12 kategorilerinde Antalya 2'nciliği elde etti. Türkiye şampiyonasına girmeye hak kazanan U13 basketbol takımı turnuvada üstün bir performans sergiledi ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi köklü kulüplerin ardından Türkiye dördüncüsü oldu.
Milli takımdan davet
2017-2018 sezonunda da ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarıları devam etti. Kızlar U14 Takımı, basketbol takım antrenörü ve 6 sporcusuyla Milli Takıma çağrıldı. Bulgaristan'da yapılan U14 Kız Turnuvasında Milli Takım formasıyla Türkiye'yi temsil eden ASAT'ın genç yıldızları, göğsümüzü kabarttı.
Yeni sezon hazırlıkları başladı
17 kişilik profesyonel antrenör kadrosuyla basketbol branşında Türk sporuna ve Antalya'ya başarılı sporcular kazandırmayı hedefleyen ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, aynı zamanda özgüveni yüksek, sosyal, ahlaklı genç bireyler yetiştiriyor. 2018-2019 sezon hazırlıklarına da hız veren ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, basketbolda bir marka haline gelme hedefiyle başarı çıtasını daha da yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.
- 1.10.2018 13:29
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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