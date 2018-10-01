ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'nün (ASAT Spor), genç basketbolcuları, Milli Takım'da forma giyerek Antalya'nın gururu oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, basketbol branşında deneyimli antrenörleri, genç sporcularıyla kısa sürede önemli başarılar elde etti. 2015 yılında bünyesine basketbol branşını da ekleyen ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, 6- 16 yaş aralığındaki yaklaşık 4 bin sporcuya yıl boyunca basketbol eğitimi veriyor. Merkez ve ilçelerdeki spor okullarıyla toplam 10 noktada basketbol eğitimi veren ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, Antalya'ya profesyonel sporcular kazandırıyor.



Antalya'nın gurur kaynağı

Genç yeteneklerden kurulan takımlarla yerel liglerde çeşitli kategorilerde mücadele eden ASAT Spor, 2016- 2017 sezonunda kızlarda U13 ve U12 kategorilerinde il birinciliği, erkeklerde de U11 ve U12 kategorilerinde Antalya 2'nciliği elde etti. Türkiye şampiyonasına girmeye hak kazanan U13 basketbol takımı turnuvada üstün bir performans sergiledi ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi köklü kulüplerin ardından Türkiye dördüncüsü oldu.

Milli takımdan davet

2017-2018 sezonunda da ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarıları devam etti. Kızlar U14 Takımı, basketbol takım antrenörü ve 6 sporcusuyla Milli Takıma çağrıldı. Bulgaristan'da yapılan U14 Kız Turnuvasında Milli Takım formasıyla Türkiye'yi temsil eden ASAT'ın genç yıldızları, göğsümüzü kabarttı.



Yeni sezon hazırlıkları başladı

17 kişilik profesyonel antrenör kadrosuyla basketbol branşında Türk sporuna ve Antalya'ya başarılı sporcular kazandırmayı hedefleyen ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, aynı zamanda özgüveni yüksek, sosyal, ahlaklı genç bireyler yetiştiriyor. 2018-2019 sezon hazırlıklarına da hız veren ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, basketbolda bir marka haline gelme hedefiyle başarı çıtasını daha da yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.