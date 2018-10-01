Federasyon Kupası, Mamak’ın

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, tarihinde ilk defa katıldığı Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nın sahibi oldu.

Turnuvada namağlup iki takımın mücadelesine sahne olan dev maçta Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Bursaspor'u 75-68 yenerek Türkiye Basketbol Ligi'ne kupa ile merhaba dedi. Turnuva boyunca 22.7 sayı ortalaması ise yeşil-beyazlıları sırtlayan isimlerden olan Erick Neal, en değerli oyuncu (MVP) seçildi. Prof Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanan maçın son çeyreğinde 8 fark geriden gelip öne geçen yeşil-beyazlı takım, turnuvada çıktığı bütün maçları kazanarak namağlup şampiyon olma unvanını da korudu.



3 periyodu geride tamamladılar

Maça hızlı bir giriş yaparak 5-0'lık seri ile başlayan Bursaspor, dış atışlarla skoru 12-9'a getirdi. Hücumda etkili oyununu sürdüren Bursa temsilcisi, bulduğu üst üste sayılarla farkı 6 sayıya kadar çıkardı. İlk periyodun sonlarına doğru pota altında etkili olmaya başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, farkı 2 sayıya indirerek bu periyodu 17-15 geride kapadı. Karşılıklı sayılarla geçen ikinci çeyrekte Bursaspor üstünlüğü ile geçildi. Devreyi 36-33 önde tamamlayan Bursa, üçüncü periyotta ise kazandığı faulleri sayıya çevirerek son çeyreği 57-50 önde bitirdi.

Efsane dönüş

Maçın son periyodu ise yeşil-beyazlıların efsane dönüşlerinden birine sahne oldu. Turnuva boyunca son periyotlarda yaptığı dönüşlerle adından söz ettiren Mamak, bitime 7 dakika kala farkı 1 sayıya (60-59) düşürdü. Maçın bitimine üç buçuk dakika kala Mamak Belediyesi, Alican Güney'in üçlüğü ile skoru 64-62 lehine çevirdi. Kupanın sürekli el değiştirdiği anlara sahne olan maçın bitimine 37 saniye kala Bursaspor kontra atağı iyi değerlendirerek 68-66 öne geçti. Son 18 saniye kala maça damga vuran Erick Neal'in üçlüğü ile galibiyet tekrar el değiştirdi ve Mamak 69-68 öne geçti. Savunmada ise son 11 saniye kala sahneye çıkan Anthony Lee, pota altında Bursaspor'dan Dejan Borovnjak'ın atışını bloklayarak yeşil-beyazlıları şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Farkı iyice açan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Sercan Ergin'in 4 saniye kala kullandığı serbest atışları ile 75-68'lık skoru belirledi.



File kestiler

Maçın son düdüğü ile şampiyonluğu doyasıya kutlayan Mamak, basketbolda bir şampiyonluk geleneği de gerçekleştirdi. Sayı attıkları potanın filelerini kesen sporcular, objektiflere poz vererek şampiyonluğu ölümsüzleştirdi. Kaptan Sercan Ergin ellerinde havaya kalkan kupa töreni ise görsel bir şölene dönüştü.



Mesut Akgül: "Turnuvaya damga vurduk"

Enerjik, dinamik ve son ana kadar vazgeçmeyen genç bir ekip ile turnuvaya damga vurduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Öncelikle bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Azim ve inanç başarı ile sonuçlandı. Şimdiki hedefimiz ise bu yıl ilk defa boy göstereceğimiz TBL'de şampiyonluk. Kazandığımız kupada bu başarının habercisi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Faruk Beşok: "Son ana kadar mücadele ettik"

Turnuva boyunca çıktıkları maçlarda en iyi performansı sergileyerek finale geldiklerini ifade eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Antrenörü Faruk Beşok, "6 maçımızda geriye dönüşlerle dolu. Sonuna kadar mücadele ettik ve ipi göğüsleyen takım olduk. Bütün ekip arkadaşlarımı ve oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.



Sercan Engin: "Mamak'ta kazanmanın sevincini yaşıyorum"

Belediye yönetiminin takıma büyük destek verdiğini ifade Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Kaptanı Sercan Ergin, "Geçen yıl Türk Telekom'da oynarken final maçında bu kupayı kaybetmenin hüznünü yaşamıştım. Bu yıl ise Mamak'ta kazanmanın sevincini yaşıyorum" dedi.

Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Erick Neal ise, "Ben sadece üzerime düşeni yapmaya çalıştım. Takım olarak çok iyi oynadık. Şu an tarif edilemeyecek kadar mutluyum" açıklamasında bulundu.



(Mamak'lı oyuncuların geleneksel file kesişi...)