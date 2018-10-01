Kazanan Mamak: 75-68 – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Kazanan Mamak: 75-68

    Kazanan Mamak: 75-68
    Erkekler Federasyon Kupası'nın final maçında Mamak Belediye Yeni Mamakspor, 'u 75-68 yenerek kupanın sahibi oldu. İlk periyotu 17-15 önde kapatan , devreye de 36-33 üstün giden taraf oldu. Son periyota da 57-50 geride giren Mamak, final periyotunda 3 sayılık basketlerle üstünlüğü ele geçirdi ve 75-68 galip gelmeyi başardı.
    1. 1.10.2018
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