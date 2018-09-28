Edirnespor'a Bulgar rakip
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Edirnespor'a Bulgar rakip

    Edirnespor'a Bulgar rakip

    İlk kez 1. Lig'inde mücadele edecek olan , cumartesi ve pazar günü 1. Lig takımlarından BC ile iki hazırlık karşılaşmasına çıkacak.

    Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren 1. Lig ekiplerinden , 'da yapılan Federasyon Kupası maçlarına çıkarak kendini görme imkanı bulmuş oldu. temsilcisi, lig maçları öncesi 1. Lig takımlarından BC ile Cumartesi ve Pazar günü hazırlık maçında karşılaşacak. Cumartesi günü Spor Salonu'nda saat 18.00'de, ikinci maç ise pazar günü saat 17.00'de aynı oynayacak.

    1. 28.9.2018 15:47
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