Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka, ABD'li forvet Jeremy Evans'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2,06 metre boyundaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.
Kariyerinin çok büyük bir bölümünü NBA'de geçiren 30 yaşındaki Evans, Utah Jazz, Dallas Mavericks ve Atlanta Hawks formaları giydi. Evans, Avrupa'da ise Rusya'nın Khimki takımı ile 2016-2017 sezonunda ULEB Avrupa Kupası tecrübesi edindi.
Açıklamada, "Oyuncumuza 'hoş geldin' diyerek başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- 21.8.2018 21:06
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Toplam 3
Yorum
thebarbaros bu adam ciddi hatalar yapan bir kaleci ve beşiktaş'ın kalecisi olacak kapasitede değil. fabri'yi neden gönderdiklerini anlayamıyorum
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Beşiktaş'ın golcüsüne Göztepe'den flaş teklif
Toplam 4
Yorum
Rayner Yaşlı oyuncuya bu kadar parayla transfer edilmesi çok düşündürücü Şenol yeter deyince sen çalışansın işine bak vaybe
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Topal bekleneni veremedi
Toplam 3
Yorum
taraftar adam 2 haftada 4 maça çıktı birde hafta başlarında kim böyle maça çıkar
Jeremy Evans, Darüşşafaka'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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