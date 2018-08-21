Jeremy Evans, Darüşşafaka'da – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Jeremy Evans, Darüşşafaka'da

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından , ABD'li forvet 'ı kadrosuna kattı.

    Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2,06 metre boyundaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

    Kariyerinin çok büyük bir bölümünü NBA'de geçiren 30 yaşındaki Evans, , ve formaları giydi. Evans, Avrupa'da ise 'nın Khimki takımı ile 2016-2017 sezonunda ULEB tecrübesi edindi.

    Açıklamada, "Oyuncumuza 'hoş geldin' diyerek başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 21.8.2018 21:06
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