Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2,06 metre boyundaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Kariyerinin çok büyük bir bölümünü NBA'de geçiren 30 yaşındaki Evans, Utah Jazz, Dallas Mavericks ve Atlanta Hawks formaları giydi. Evans, Avrupa'da ise Rusya'nın Khimki takımı ile 2016-2017 sezonunda ULEB Avrupa Kupası tecrübesi edindi.

Açıklamada, "Oyuncumuza 'hoş geldin' diyerek başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.