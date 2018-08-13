İstanbul’un en iyisi Hercules
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’un en iyisi Hercules

    İstanbul’un en iyisi Hercules

    Sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen Reign TBF 3x3 devam etti. 56 takımın nefes kesen rekabeti sonunda finalde Geçerken Uğradık’ı 21-14 yenen Hercules, İstanbul şampiyonu oldu.

    Reign TBF 3x3 , 'daki elemelerle devam etti. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelelere 56 takım katıldı. Tüm rakiplerini bir bir geçen geçen yılın şampiyonu Hercules, finalde de Geçerken Uğradık takımını 21-14 mağlup etti ve İstanbul Şampiyonu oldu. 'ta Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Finali'nde şampiyon olacak ekip, Washington'da gerçekleştirilecek 'nde Türkiye'yi temsil edecek.


    , Mersin, , Dikili, Karşıyaka, , , ve elemelerinden sonra İstanbul'a taşınan turnuvada final 18 Ağustos'ta Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilecek. Final müsabakalarından çıkacak ülke birincisi takım, dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme şansına sahip olacak.


    Red Bull Reign TBF 3x3 Turu'nda Adana'da Hababam Anatolia, Mersin'de ThreeGone, Antalya ve Dikili'de CBU İndas Teknoloji, İzmir'de Sorun Baskonia, Ankara'da Los Barzos Baskonia, Samsun'da Hasketbol GSK, Bursa'da Hercules ve Çanakkale'de Stingy zirvede tamamlamıştı.

    Dünya Finali Washington'da


    Tüm rakiplerini geçerek Türkiye'de birinci olacak takım, Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'ın ünlü Barry Farm Goodman sahasında düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'ne gitmeye hak kazanacak.

    1. 13.8.2018 14:59
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