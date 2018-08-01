FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye Kapalı Gişe
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    FIBA Dünya ’nde Kapalı Gişe

    FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye Kapalı Gişe

    Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Basketbol Dünya ’nin ilk turunda gerçekleşen müsabakalara 'nin 10 bin 500 kişi kapasiteli Ukrayna ve maçlarında tamamen doldurduğunu açıkladı.

    FIBA, Basketbol Dünya 'nde müsabakalara katılımlar, oyuncuların, maçların ve ülkelerin rekor sayıları ile dijital medyada yakalanan başarıları sayılarla anlatan bir haber yayınladı. Elemelerde göze çarpan en önemli istatistiklerden biri de 'ye ait. Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve ile karşılaşan Türkiye, her iki maçta da 10 bin 500 kişilik 'nda kapalı gişe oynadı. Habere göre; ay-yıldızlılar, 2019 Elemeleri'nin üçüncü penceresi sırasında yeni zirvelere ulaştı. Tarihte ilk kez, önümüzdeki yıl 'de oynamak için mücadele eden 80 ülkenin hepsi aynı anda resmi müsabakalara çıktı. Takımlar, Dünya Kupası yolunda, önemli galibiyetler almak için aşamaları teker teker geçtikçe daha fazla oyuncu, daha fazla oyun ve daha muhteşem maçlar izlendi. Taraftarlar, kendi milli takımlarını izlemek için dünyanın her yerindeki salonları doldurdu. Oynanan maçların 30'unda bütün biletler satıldı. 'in 'ya ev sahipliği yaptığı maçı izlemeye 23 bin 500 seyirci geldi ve Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk turu için katılım rekoru kırılmış oldu.

    Elemelerde 1527 oyuncu parkeye çıktı


    Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk turunun sonunda, bugüne kadar oynanan üç pencere boyunca 930 bin'den fazla seyirci maçları yerinden takip ederken, 1527 oyuncu parkede kendi ülkeleri için mücadele etti. Ayrıca, toplamda 118 arenada 240 eleme maçı oynandı.

    1. 1.8.2018 16:07
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