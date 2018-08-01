Elazığ İl Özel İdare’ye İsrail’den pivot – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    İdare’ye ’den pivot

    Elazığ İl Özel İdare’ye İsrail’den pivot

    İdare, Süper Lig ekibi ’dan ’i transfer etti.

    'nde mücadele eden İdare, yeni sezondaki yabancı yıldızını buldu. Son 3 sezonda Sharon Houston'un domine ettiği pota altını yeni sezonda Amerikalı pivot dolduracak.
    Geçtiğimiz sezon Süper Ligi'nde mücadele eden 'da oynayan Shakeya Leary önümüzdeki sezondan itibaren 'nin bir parçası olacak. 1990 doğumlu ve 1.89 boyundaki pivot oyuncusu geçtiğimiz sezon İsrail Süper Ligi'nde 21 maçta 34.2 dakika süre alıp 9.6 sayı, 13.3 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
    1. 1.8.2018 12:55
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