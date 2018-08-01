Elazığ İl Özel İdare’ye İsrail’den pivot
Elazığ İl Özel İdare, İsrail Süper Lig ekibi Hapoel Petah Tikva’dan Shakeya Leary’i transfer etti.
Geçtiğimiz sezon İsrail Süper Ligi'nde mücadele eden Hapoel Petah Tikva'da oynayan Shakeya Leary önümüzdeki sezondan itibaren Elazığ İl Özel İdare'nin bir parçası olacak. 1990 doğumlu ve 1.89 boyundaki pivot oyuncusu geçtiğimiz sezon İsrail Süper Ligi'nde 21 maçta 34.2 dakika süre alıp 9.6 sayı, 13.3 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
- 1.8.2018 12:55
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Toplam 16
Yorum
gala bitmis terime bitmis selcuk
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Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi
Toplam 3
Yorum
Tamam Fenebahçe batmış ve insanları kovarak para kurtarır projesinde. Bakın göresiniz suriyeli insaları alacaklar iş verecekler onlara.
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Soccer Physics
Toplam 47
Yorum
agah daglarun dumni yok yarlimani
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