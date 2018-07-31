Türk Telekom’a genç guard takviyesi
Türk Telekom Basketbol Takımı, uzun soluklu Süper Lig ve Avrupa serüveninde takıma güç katacak Yunus Emre Sonsırma’yı renklerine bağladı. Yunus Emre Sonsırma, 1 ve 2 numara pozisyonlarında görev yapıyor.
Bu sezon Süper Lig'in yanı sıra EuroCup'ta Türkiye'yi temsil edecek Türk Telekom, taraftarını heyecanlandıracak takviyelere imza attı. EuroLeague ve Süper Lig tecrübesi olan isimleri kadrosuna katan Türk Telekom, geçen yıl Eskişehir Basket forması giyen 26 yaşındaki Yunus Emre Sonsırma ile sözleşme imzaladı. Boyu 1.92 olan genç oyuncu parkede 1-2 numara pozisyonlarında görev yapıyor.
Şampiyonluk tecrübesi var
Profesyonel kariyerine Darrüşafaka'da başlayan Sonsırma, Pınar Karşıyaka formasıyla Süper Lig'de ve EuroCup'ta mücadele etti. Sonsırma, burada gösterdiği performansla takımının lig şampiyonluğunu kazanmasına ve EuroCup'ta çeyrek finale yükselmesine katkı sağladı. Sonsırma'nın Türkiye Kupası şampiyonluğu tecrübesi de bulunuyor.
Türk Telekom'un kadro derinliğini artıracak olan Sonsırma'nın, kuvvetli fiziği ve mücadeleci yapısıyla hücuma dinamizm getirirken takım savunmasına da katkı sağlaması bekleniyor.
- 31.7.2018 11:28
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