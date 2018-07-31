Türk Telekom’a genç guard takviyesi
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    ’a genç guard takviyesi

    Türk Telekom’a genç guard takviyesi

    Basketbol Takımı, uzun soluklu ve Avrupa serüveninde takıma güç katacak Yunus Emre Sonsırma’yı renklerine bağladı. Yunus Emre Sonsırma, 1 ve 2 numara pozisyonlarında görev yapıyor.

    Bu sezon 'in yanı sıra EuroCup'ta 'yi temsil edecek , taraftarını heyecanlandıracak takviyelere imza attı. EuroLeague ve Süper Lig tecrübesi olan isimleri kadrosuna katan Türk Telekom, geçen yıl forması giyen 26 yaşındaki Yunus Emre Sonsırma ile sözleşme imzaladı. Boyu 1.92 olan genç oyuncu parkede 1-2 numara pozisyonlarında görev yapıyor.

    Şampiyonluk tecrübesi var


    Profesyonel kariyerine Darrüşafaka'da başlayan Sonsırma, formasıyla Süper Lig'de ve EuroCup'ta mücadele etti. Sonsırma, burada gösterdiği performansla takımının lig şampiyonluğunu kazanmasına ve EuroCup'ta çeyrek finale yükselmesine katkı sağladı. Sonsırma'nın Türkiye Kupası şampiyonluğu tecrübesi de bulunuyor.

    Türk Telekom'un kadro derinliğini artıracak olan Sonsırma'nın, kuvvetli fiziği ve mücadeleci yapısıyla hücuma dinamizm getirirken takım savunmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

    1. 31.7.2018 11:28
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