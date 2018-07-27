Furkan Korkmaz, FIBA’nın en iyi 21 yaş altı 21 oyuncu listesinde yer aldı
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    , ’nın en iyi 21 yaş altı 21 oyuncu listesinde yer aldı

    <a href="/index/furkan-korkmaz?id=abc482a4-1abb-4929-9a63-90a24c626bf7" class="" rel="tag">Furkan Korkmaz</a>, <a href="/index/fiba?id=5c88f1a3-ae18-4773-aee3-2e534a4948c3" class="" rel="tag">FIBA</a>’nın en iyi 21 yaş altı 21 oyuncu listesinde yer aldı

    Milli basketbolcu Furkan Kokrkmaz, Uluslararası Basketbol Federasyonu () tarafından Elemeleri'nde öne çıkan 21 yaş altı en iyi 21 oyuncu arasında gösterildi.

    , Elemeleri'nde öne çıkan 21 yaş altı 21 oyuncuyu mercek altına aldı. Elemelerde oynayan ve başarılı performansları ile öne çıkan sporculardan oluşan listede 'den de NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen yer aldı. Çok sayıda genç oyuncu elemelerde kendini gösterme şansı bulurken, 'nin genç oyuncusu da elemelerde gösterdiği performansı ile listeye dahil oldu.
    tarafından gösterilen 21 kişilik listede şu isimler bulunuyor:

    1-Dzanan Musa ()
    2-Rui Hachimura ()
    3-RJ Barrett ()
    4- ()
    5-Jordan Nwora (Nijerya)
    6-Emanuel Cate (Romanya)
    7-Arnoldas Kulboka (Litvanya)
    8-Yago Mateus Dos Santos ()
    9-Tryggvi Hlinason (İzlanda)
    10-Ihab Al-Zuhairi ()
    11-Goga Bitadze (Gürcistan)
    12-Nico Mannion ()
    13-Kristian Kullamae (Estonya)
    14-Hu Jinqiu ()
    15-Andrew Nembhard ()
    16- Yovel Zoosman (İsrail)
    17-Kurt-Curry Wegscheider ( Cumhuriyeti)
    18-Jovan Kljajic (Karadağ)
    19-Maximo Fjellerup (Arjantin)
    20-Isaac Bonga ()
    21-Isaac Letoa ()
    1. 27.7.2018 14:42
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