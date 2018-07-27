Furkan Korkmaz, FIBA’nın en iyi 21 yaş altı 21 oyuncu listesinde yer aldı
Milli basketbolcu Furkan Kokrkmaz, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından Dünya Kupası Elemeleri'nde öne çıkan 21 yaş altı en iyi 21 oyuncu arasında gösterildi.
FIBA tarafından gösterilen 21 kişilik listede şu isimler bulunuyor:
1-Dzanan Musa (Bosna Hersek)
2-Rui Hachimura (Japonya)
3-RJ Barrett (Kanada)
4-Furkan Korkmaz (Türkiye)
5-Jordan Nwora (Nijerya)
6-Emanuel Cate (Romanya)
7-Arnoldas Kulboka (Litvanya)
8-Yago Mateus Dos Santos (Brezilya)
9-Tryggvi Hlinason (İzlanda)
10-Ihab Al-Zuhairi (Irak)
11-Goga Bitadze (Gürcistan)
12-Nico Mannion (İtalya)
13-Kristian Kullamae (Estonya)
14-Hu Jinqiu (Çin)
15-Andrew Nembhard (Kanada)
16- Yovel Zoosman (İsrail)
17-Kurt-Curry Wegscheider (Orta Afrika Cumhuriyeti)
18-Jovan Kljajic (Karadağ)
19-Maximo Fjellerup (Arjantin)
20-Isaac Bonga (Almanya)
21-Isaac Letoa (Yeni Zelanda)
- 27.7.2018 14:42
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Toplam 2
Yorum
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Yorum
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