2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye, İsveç'i rahat geçti
Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Erkek Basketbol Takımı, taraftarı önünde İsveç’i konuk etti. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 77-52 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Saverio Lanzarini xx, Ivor Matejek xx, Nicolas Maestre xx
Türkiye: Wilbekin xx 6, Kartal Özmizrak xxx 8, Doğuş Balbay xx 3, Cedi Osman xxx 20, Metin Türen xx, Metecan Birsen xx 3, Semih Erden xxx 2, Melih Mahmutoğlu xx, Ege Arar xx 4, Sertaç Şanlı xxx 8, Furkan Korkmaz xxx 23, Göksenin Köksal x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
İsveç: Person x 2,Borgx, Gaddefors x 2, Massamba xx 3, Pahlmblad x, Ramstedt x, Hakanson x, Czerapowicz xxx 21, Lindqvist x 2, Viktor Gaddefors xx 11, Spires x, Birgander xxx 11
Başantrenör: Vedran Bosnic
1. periyot: 17-15 (Türkiye lehine)
Devre: 39-25 (Türkiye lehine)
3. periyot: 64-41 (Türkiye lehine)
- 1.7.2018 19:49
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
-
Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye, İsveç'i rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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