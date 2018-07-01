2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye, İsveç'i rahat geçti – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    2019 FIBA 'nde , 'i rahat geçti

    2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye, İsveç'i rahat geçti

    ’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA kapsamında A , taraftarı önünde ’i konuk etti. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 77-52 mağlup etti.

    'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA kapsamında A , taraftarı önünde 'i konuk etti. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 77-52 mağlup etti.

    Salon: Ankara
    Hakemler: Saverio Lanzarini xx, Ivor Matejek xx, Nicolas Maestre xx
    : Wilbekin xx 6, Kartal Özmizrak xxx 8, xx 3, xxx 20, Metin Türen xx, Metecan Birsen xx 3, xxx 2, xx, Ege Arar xx 4, Sertaç Şanlı xxx 8, Furkan Korkmaz xxx 23, Göksenin Köksal x
    Başantrenör: Ufuk Sarıca
    İsveç: Person x 2,Borgx, Gaddefors x 2, Massamba xx 3, Pahlmblad x, Ramstedt x, Hakanson x, Czerapowicz xxx 21, Lindqvist x 2, Viktor Gaddefors xx 11, Spires x, Birgander xxx 11
    Başantrenör: Vedran Bosnic
    1. periyot: 17-15 (Türkiye lehine)
    Devre: 39-25 (Türkiye lehine)
    3. periyot: 64-41 (Türkiye lehine)
    1. 1.7.2018 19:49
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