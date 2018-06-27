David Blatt, Olympiakos’ta – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

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    <a href="/index/david-blatt?id=bdc03268-bc2d-4f7d-9a3e-6807c76458db" class="" rel="tag">David Blatt</a>, <a href="/index/olympiakos?id=fe39eaaf-efd4-4485-bac1-0e557ba5d4ac" class="" rel="tag">Olympiakos</a>’ta

    ekibi , ’dan ayrılan Amerikalı Başantrenör ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Euroleague'in güçlü ekiplerinden , Başantrenör Ioannis Sfairopoulos ile yollarını ayırmasının ardından yeni antrenörünü çabuk buldu. ekibi, geçtiğimiz sezon 'yı çalıştıran 'ı takımın başına geçirdi. resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Blatt ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

    Deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Daçka ile Eurocup'ı kazanmıştı. 'ın kariyerinde Euroleague şampiyonluğu da var. Blatt, ayrıca NBA'de
    Doğu Konferansı ekiplerinden 'ı da çalıştırdı.


    1. 27.6.2018 14:56
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