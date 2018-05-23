Beşiktaş Sompo Japan: 77 - Banvit: 79 | Babvit seride 1-0 öne geçti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Banvit, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-77 mağlup etti.
Serinin ikinci maçı 25 Mayıs Cuma günü saat 20:45'te Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak.
SALON: Akatlar
HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Can Mavisu
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Strawberry 21, Clark 9, Adams 7, Weems 8, Lalanne 4, Kenan 8, Sertaç 14, Muratcan, Semih 6, Palacios, Erkan, Can Mutaf
BANVİT: Caloiaro 17, Thomas 16, Taylor 9, Vidmar 2, Can 4, Kulig 11, Tolga 2, Şehmus 9, Rıdvan 9, Rautins
1. Periyot: 25-23 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 45-47 (Banvit lehine)
3. Periyot: 60-64 (Banvit lehine)
- 23.5.2018 21:14
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Burak Yılmaz İstanbul'da evini bile tuttu
Toplam 13
Yorum
Piconhors Trezeque alalım club brugge dan veya genç fizikli bir fas-cezayir-fransa surinam-hollanda karışımı bir futbolcu alalım
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Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı
Toplam 2
Yorum
fenrbahce 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
Beşiktaş Sompo Japan: 77 - Banvit: 79 | Babvit seride 1-0 öne geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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