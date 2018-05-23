Beşiktaş Sompo Japan: 77 - Banvit: 79 | Babvit seride 1-0 öne geçti – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    : 77 - : 79 | Babvit seride 1-0 öne geçti

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında , deplasmanda 'ı 79-77 mağlup etti.

    Serinin ikinci maçı 25 Mayıs Cuma günü saat 20:45'te Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak.

    SALON: Akatlar
    HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Can Mavisu
    : Strawberry 21, Clark 9, Adams 7, Weems 8, Lalanne 4, Kenan 8, Sertaç 14, Muratcan, Semih 6, Palacios, Erkan, Can Mutaf
    : Caloiaro 17, Thomas 16, Taylor 9, Vidmar 2, Can 4, Kulig 11, Tolga 2, Şehmus 9, Rıdvan 9, Rautins
    1. Periyot: 25-23 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
    Devre: 45-47 (Banvit lehine)
    3. Periyot: 60-64 (Banvit lehine)

    1. 23.5.2018 21:14
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