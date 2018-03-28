Muratbey Uşak'ta ayrılık – Fotomaç – 28 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'ta ayrılık

    Muratbey Uşak'ta ayrılık

    ekiplerinden , ABD'li oyun kurucu ile yollarını ayırdı.

    ekiplerinden , ABD'li oyun kurucu ile yollarını ayırdı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında transfer edilen ABD'li oyun kurucu Miller'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.

    Ligde son altı maçını kaybeden ve puan cetvelinde son sırada yer alan Muratbey Uşak'ta Miller, bu sezon ligde 19 maçta forma giydi, 9,3 sayı, 1,7 ribaunt ve 2,3 asist ortalamasıyla oynadı.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muratbey Uşak'ta ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN