Muratbey Uşak'ta ayrılık
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak, ABD'li oyun kurucu Ian Miller ile yollarını ayırdı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak, ABD'li oyun kurucu Ian Miller ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında transfer edilen ABD'li oyun kurucu Miller'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.
Ligde son altı maçını kaybeden ve puan cetvelinde son sırada yer alan Muratbey Uşak'ta Miller, bu sezon ligde 19 maçta forma giydi, 9,3 sayı, 1,7 ribaunt ve 2,3 asist ortalamasıyla oynadı.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:06
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