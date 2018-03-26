Ufuk Sarıca’dan öğrencilerine övgü – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    ’dan öğrencilerine övgü

    <a href="/index/ufuk-sarica?id=37058e66-f7ba-42f3-8514-3181e35c5b9e" class="" rel="tag">Ufuk Sarıca</a>’dan öğrencilerine övgü

    Haftayı Belediye galibiyetiyle kapatan 'da söz hocanın...

    Haftayı Belediye galibiyetiyle kapatan 'da söz hocanın... Takımının iyi bir oyunla galibiyete ulaştığını belirten , "Belediye maçından önceki iki haftayla ilgili sıkıntılarımız vardı. Daha çok mental anlamda problemlerimiz var. Bunları tedavi etmeye çalışıyoruz. Genel olarak mücadeleden, savunmada gösterilen performanstan memnunum" diye konuştu.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:42
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