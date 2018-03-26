Ayın basketbolcusu Renfroe – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Ayın basketbolcusu Renfroe

    Ayın basketbolcusu Renfroe

    Galatasaray’ın oyun kurucusu, mart ayına damga vurdu. Yıldız basketbolcu, takımın 3 galibiyetinde kilit rol oynadı

    Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen ve sezon başında 'a transfer olan , mart ayının öne çıkan ismi oldu. Sarı- kırmızılılar, Tahincioğlu 'nde bu ay oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, ABD asıllı Boşnak oyuncunun performansı dikkat çekti. Tek yenilgilerini aldıkları Fenerbahçe karşısında tüm takım gibi beklentilerin altında kalan Renfroe, 7 sayı, 4'er ribaund ve asistle karşılaşmayı tamamladı.

    BAŞROLDE O VAR
    Yıldız basketbolcu, daha sonra Eskişehir'e karşı alınan galibiyette başrolü oynadı. Bu maçta 21 sayı üreten Renfroe, 6 asist, 2 de ribauntlık performans sergiledi. Büyükçekmece'ye karşı 15 sayıyla oynayan 1.91'lik guard, dün de Trabzonspor maçında 16 sayı, 3 asist ve 4 ribauntla karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden oldu.

    ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
    Barcelona, Bayern Münih gibi takımların formasını giyen , bu sezona istediği gibi başlayamadı. Ancak son 3 maçlık performansı 'ın kazanmayı alışkanlık haline getirmesini sağladı. Yanında oynayan Hardy'nin her geçen hafta performansının artması Renfroe'yi de rahatlattı.ABD asıllı Boşnas basketbolcu, ürettiği sayılar ve asistleriyle sarı-kırmızılılara büyük katkı sağlamaya başladı. 32 yaşındaki basketbolcunun, dış atışlardaki isabet oranını da artırması Aslan'ın hücum gücüne güç kattı.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:42
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