Ayın basketbolcusu Renfroe
Galatasaray’ın oyun kurucusu, mart ayına damga vurdu. Yıldız basketbolcu, takımın 3 galibiyetinde kilit rol oynadı
Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen ve sezon başında Galatasaray Odeabank'a transfer olan Alex Renfroe, mart ayının öne çıkan ismi oldu. Sarı- kırmızılılar, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde bu ay oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, ABD asıllı Boşnak oyuncunun performansı dikkat çekti. Tek yenilgilerini aldıkları Fenerbahçe karşısında tüm takım gibi beklentilerin altında kalan Renfroe, 7 sayı, 4'er ribaund ve asistle karşılaşmayı tamamladı.
BAŞROLDE O VAR
Yıldız basketbolcu, daha sonra Eskişehir'e karşı alınan galibiyette başrolü oynadı. Bu maçta 21 sayı üreten Renfroe, 6 asist, 2 de ribauntlık performans sergiledi. Büyükçekmece'ye karşı 15 sayıyla oynayan 1.91'lik guard, dün de Trabzonspor maçında 16 sayı, 3 asist ve 4 ribauntla karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden oldu.
ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
Barcelona, Bayern Münih gibi takımların formasını giyen Alex Renfroe, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Ancak son 3 maçlık performansı Galatasaray Odeabank'ın kazanmayı alışkanlık haline getirmesini sağladı. Yanında oynayan Hardy'nin her geçen hafta performansının artması Renfroe'yi de rahatlattı.ABD asıllı Boşnas basketbolcu, ürettiği sayılar ve asistleriyle sarı-kırmızılılara büyük katkı sağlamaya başladı. 32 yaşındaki basketbolcunun, dış atışlardaki isabet oranını da artırması Aslan'ın hücum gücüne güç kattı.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:42
-
Karar verildi! Sezon sonu gidiyor
Toplam 1
Yorum
AK Aykut çok mu göze girmiş?
-
Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi devirdi!
Toplam 1
Yorum
gfb bir zamanlar dünya şampiyonu olan takım dı.........................
-
"Beni rezil ettiniz"
Toplam 17
Yorum
Düsseldorf'lu Akli sira PAYINA DÜSENDEN kendini kurtaracak ! Ayibi dahada büyültüp, arkadaslarina saygisizlik yaptiginin farkinda bile degil !
Ayın basketbolcusu Renfroe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.