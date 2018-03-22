Haydi kızlar final aşkına – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Haydi kızlar final aşkına

    Haydi kızlar final aşkına

    Aslan, 19.30’da ’dan P.Avenida’yı, Hatay ise 18.00’de ’dan R.Venezia’yı ağırlayacak. Finalisti iki maçtaki skor averajı belirleyecek

    Kadınlar EuroCup'ta temsilcilerimiz yarı final ilk maçlarına bugün çıkıyor. G.Saray, saat 19.30'da 'dan 'yı Ahmet Cömert Spor Salonu'nda konuk edecek. Dev maç GSTV ekranlarından yayınlanacak. İspanya'daki rövanş 28 Mart Çarşamba günü oynanacak. Kupadaki diğer temsilcimiz Hatay BŞB ise saat 18.00'de 'dan Reyer Venezia takımını ağırlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı da 29 Mart Perşembe günü İtalya'da oynanacak. İki müsabaka sonunda skor averajında üstün gelen taraf, adını dev finale yazdıracak. Turnuvanın formatı kapsamında final eşleşmeleri de iki maçlı eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:00
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