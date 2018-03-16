Gruplar belirlendi – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Gruplar belirlendi

    Gruplar belirlendi

    Altı Erkekler Basketbol Dünya Şampiyonası'nda gruplar belli oldu.

    Altı Erkekler Basketbol Dünya Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Arjantin'in Rosario kentinde yapılan kura çekimi sonrası , Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Asya Şampiyonası'nda birinci olacak ülkeyle A Grubu'nda yer aldı. Ay-yıldızlılar ilk maçını 30 Haziran'da Porto Riko ile yapacak.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:50
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