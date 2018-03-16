Rakiplerimiz belli oldu – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Rakiplerimiz belli oldu

    Rakiplerimiz belli oldu

    FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Banvit ve 'nın maç programı açıklandı.

    FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Banvit ve 'nın maç programı açıklandı. İlk maçlar 'de oynanacak. İşte program: 27 Mart Salı: 21.00 Pınar K.Yaka - Murcia, 28 Mart Çarşamba: 19.30 Banvit - Monaco, 3 Nisan Salı: 21.30 Monaco - Banvit, 4 Nisan Çarşamba: 21.30 UCAM Murcia - Pınar K.Yaka.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:50
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