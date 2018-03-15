Çeyrek final programı belli oldu
FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Türkiye'yi temsil edecek Banvit ve Pınar Karşıyaka'nın maç programı açıklandı.
Organizasyonda Banvit ve Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Monaco, Strasbourg (Fransa), medi Bayreuth, MHP Riesen (Almanya), AEK (Yunanistan), UCAM Murcia (İspanya) çeyrek finale yükseldi.
Banvit-Monaco, Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia, medi Bayreuth-MHP Riesen ve Strasbourg-AEK eşleşmelerinin gerçekleştiği organizasyonda Türk temsilcileri, ilk maçlarını evlerinde oynayacak.
Çeyrek final eşleşmelerinin maç programı (TSİ) şöyle:
- İlk maçlar
27 Mart Salı:
21.00 Pınar Karşıyaka - UCAM Murcia
21.00 MHP Riesen - medi Bayreuth
28 Mart Çarşamba:
19.30 Banvit - Monaco
19.30 AEK - Strasbourg
- Rövanş karşılaşmaları
3 Nisan Salı:
21.30 Monaco - Banvit
4 Nisan Çarşamba:
21.00 medi Bayreuth - MHP Riesen
21.30 UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka
21.30 Strasbourg - AEK
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:13
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Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Bayern yorumu
Toplam 28
Yorum
Dost Hani ülke puanı önemliydi.
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Orman'dan sürpriz açıklama! Dünya yıldızını almak istiyor
Toplam 9
Yorum
1903 Rüya degil HEDEF. Renkli kardeş sen anlamazsın.
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Orman'dan sürpriz açıklama! Dünya yıldızını almak istiyor
Toplam 9
Yorum
isim Ronaldo da sizi istiyormuş. Kendine ne kadar daha güldüreceksin sen ilahi Fiko :)
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