Çeyrek final programı belli oldu – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    programı belli oldu

    Çeyrek final programı belli oldu

    FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Türkiye'yi temsil edecek Banvit ve 'nın maç programı açıklandı.

    Organizasyonda Banvit ve 'nın yanı sıra Monaco, Strasbourg (Fransa), medi Bayreuth, MHP Riesen (Almanya), AEK (Yunanistan), UCAM Murcia (İspanya) çeyrek finale yükseldi.

    Banvit-Monaco, Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia, medi Bayreuth-MHP Riesen ve Strasbourg-AEK eşleşmelerinin gerçekleştiği organizasyonda Türk temsilcileri, ilk maçlarını evlerinde oynayacak.

    eşleşmelerinin maç programı (TSİ) şöyle:

    - İlk maçlar

    27 Mart Salı:

    21.00 Pınar Karşıyaka - UCAM Murcia

    21.00 MHP Riesen - medi Bayreuth

    28 Mart Çarşamba:

    19.30 Banvit - Monaco

    19.30 AEK - Strasbourg


    - Rövanş karşılaşmaları

    3 Nisan Salı:

    21.30 Monaco - Banvit

    4 Nisan Çarşamba:

    21.00 medi Bayreuth - MHP Riesen

    21.30 UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka

    21.30 Strasbourg - AEK

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:13
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