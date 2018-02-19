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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Derbi fatihi Kartal

    Derbi fatihi Kartal

    Geçtiğimiz hafta ’ı deviren siyah-beyazlılar, sahasında ağırladığı ’yi de 71-62 ile geçerek ligdeki 11. galibiyetini aldı

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. İlk periyotta daha üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, çeyreği 18-15 önde kapattı. İkinci periyotta aradaki farkı bir ara 7'ye kadar çıkaran konuk ekip, soyunma odasına da 34-33 üstünlükle gitti. 'ta üçüncü periyotta skorer kimliğiyle öne çıkan Zellous takımının final periyotuna 55-47 önde girmesini sağladı. Son çeyrekte aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen siyah- beyazlılar, parkeden 71-62'lik zaferle ayrıldı. 'ın ardından 'yi de geçen Kara Kartal, ligdeki 11. galibiyetine imza attı. Günün diğer sonuçları: Çukurova-Adana: 84-63, Hatay- AGÜ: 82-61.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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