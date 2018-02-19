Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu!

Basketbolda PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde TOFAŞ'ı 78-61 yenen Anadolu Efes, 11. kez kupanın sahibi oldu.

Daha önce 10 kez kupayı müzesine götüren ve bunu en çok başaran takım konumunda bulunan lacivert-beyazlı ekip, bu başarısını sürdürdü.

Kupada 14. kez final oynayan Anadolu Efes, bu yıl 34.'sü düzenlenen organizasyonun şampiyonu oldu.

Tarihinde 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında olmak üzere üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım durumunda bulunan lacivert-beyazlı ekip, art arda ikinci kez final mücadelesi yaptı. Geçen sezon kupayı Banvit'e kaptıran Anadolu Efes, TOFAŞ'a üstünlük sağlayarak 2 sezon sonra Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 5 kupası var

Türkiye Kupası'nın ilk şampiyonu Fenerbahçe, toplamda 5 kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası'nı finalde Muhafızgücü'ne üstünlük sağlayarak kazanmıştı. Daha sonra yapılan 24 kupa mücadelesinde 1993-1994, 1996-1997 ve 1998-1999 sezonlarında final oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda rakiplerine yenilerek, kupayı kazanamadı.

2009-2010'da, 10 sezon sonra kupada final oynayan Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yenerek 43 yıl aradan sonra kupayı kazandı. Sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'ı mağlup ederek, 3. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda Eskişehir'de oynanan finalde de Galatasaray'ı yenerek, kupada şampiyon oldu.

Sarı-lacivertliler, önceki yıl Bursa'da oynanan finalde Darüşşafaka'yı 67-65 mağlup etti ve 5. kez Türkiye Kupası'nı aldı.

Galatasaray 3 kez kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon devreyi ilk 8'de bitiremediği için kupada yer alamayan Galatasaray, organizasyonda 3 kez şampiyon oldu.

İlk şampiyonluğunu 1969-1970 sezonunda finalde İTÜ'yü mağlup ederek elde eden Galatasaray, 1971-1972 sezonunda da yine İTÜ'yü yenerek kupayı aldı.

Türkiye Kupası'nda en son 1994-1995 sezonunda finalde Ortaköy'ü yenerek şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, 23 yıldır bu organizasyonda mutlu sona ulaşamıyor.

Organizasyonda TOFAŞ ve Ülkerspor'un da üçer şampiyonluğu bulunurken, İTÜ iki, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve Banvit de birer kez kupayı müzelerine götürdü.

Türkiye Kupası şampiyonları

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda bugüne dek şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle: