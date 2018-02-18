CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , eski takımını yalnız bırakmadı

    Cedi Osman, eski takımını yalnız bırakmadı

    NBA ekiplerinden Cleveland Cavailers’ta forma giyen milli basketbolcu , PTT Erkekler finalinde oynanacak -Tofaş mücadelesini takip etmek için ’na geldi.

    PTT Erkekler finalinde , eski takımını yalnız bırakmadı. Bir dönem 'te forma giymiş olan ve sezon başında NBA ekiplerinden Cleveland'a transfer olan milli basketbolcu Cedi Osman, PTT Erkekler Türkiye Kupası final müsabakası olan Anadolu Efes - Tofaş karşılaşmasını 'na gelerek tribünden takip etti.

    Maç öncesi taraftarların büyük ilgisi ile karşılaşan Cedi, basketbolseverlerle fotoğraf çektirdi.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cedi Osman, eski takımını yalnız bırakmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN