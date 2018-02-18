Cedi Osman, eski takımını yalnız bırakmadı
NBA ekiplerinden Cleveland Cavailers’ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, PTT Erkekler Türkiye Kupası finalinde oynanacak Anadolu Efes-Tofaş mücadelesini takip etmek için Sinan Erdem Spor Salonu’na geldi.
Maç öncesi taraftarların büyük ilgisi ile karşılaşan Cedi, basketbolseverlerle fotoğraf çektirdi.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:08
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Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
Toplam 1
Yorum
mehmet artık kendi taraftarlarınızın karşısında maç kazanın ayıp günahtır
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Hasan Ali cezalı
Toplam 1
Yorum
kanarya907 Bilerek gördü..
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Remy'yi çok istedim
Toplam 4
Yorum
ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
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