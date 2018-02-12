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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Sakarya evinde moral buldu

    Sakarya evinde moral buldu
    Geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanında dağılan Sakarya BŞB, 18'inci hafta mücadelesinde Yeşilgiresun'u ağırladı. Mücadelenin başında üstünlüğünü hissettiren yeşil-siyahlılar, ilk periyotu 22-10 önde geçti. İkinci periyotta da aradaki farkı koruyan ev sahibi devreye 42-29 üstün giren taraf oldu. Sakarya üçüncü periyotta da üstünlüğü elden bırakmadı ve 58- 48'le final etabına gidilirken, rakibinin aradaki farkı tek hanelere indirmesine izin vermedi. Seyircisi önünde son çeyrekte de ipleri elinden bırakmayan Sakarya BŞB, salondan 77-66'lık skorla galip ayrıldı. yenilgisinin yaralarını sararak evindeki üst üste 6'ıncı, toplamda 11'inci galibiyetini aldı.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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