Son saniyede Tofaş

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında zirve mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Tofaş, Beşiktaş Sompo Japan'a konuk oldu. Sert savunmaların etkili olduğu ilk periyotu konuk ekip 11-10 önde geçerken, Kartal devreye 37-33 üstün girdi. Üçünci periyotta bulduğu sayılarla öne gçen Tofaş, final etabına 48-46 önde giren taraf oldu. Büyük bir heyecana sahne olan maçın sonunda Beşiktaş 21 saniye kala 59-58 öne geçmesine rağmen, Tofaşlı Kadji 2 saniye kala bulduğu basketle takımının ligdeki 15. galibiyetini 60-59'luk skorla getirdi.

Beşiktaş'ı yenmek olay!

Tofaş Başantrenörü Orhun Ene, Beşiktaş Sompo Japan karşısında aldıkları galibiyetin ardından, "Bugün ligin en iyi basketbol oynayan takımlarından birisiyle oynadık. Beşiktaş gibi güçlü bir takımı sahasında yenmek çok önemli bir olay. Az hata yapan maçı kazandı" değerlendirmesinde bulundu.