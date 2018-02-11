Son nefeste
Geçtiğimiz hafta Sakarya BŞB’yi deviren Trabzonspor, İstanbul BBSK engelini de son periyottaki etkili oyunuyla 100-92 ile geçti
HEİSLİP'E DESTEK
Trabzonspor koçu Ozan Bulkaz, Brady Heslip'in babasının vefatından dolayı olmadığını belirterek, "Galibiyetle bugün ona destek olmaya çalıştık. Zor bir deplasmanda buna gerçekten ihtiyacımız vardı. Hedeflerimize yavaş yavaş ulaşıyoruz" diye konuştu.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:26
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
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