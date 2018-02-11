Son nefeste

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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Geçtiğimiz hafta BŞB’yi deviren , engelini de son periyottaki etkili oyunuyla 100-92 ile geçti

    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında , ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ilk periyotu 27-21, devreyi de 53-43 üstün kapadı. İkinci yarıda oyunu dengeleyen Trabzon final periyotuna 77-76 önde girdi. Rakibine dönüş fırsatı vermeyen bordo-mavililer 100-92 kazanarak 6. galibiyetini alırken, Litvanyalı oyun kurucusu Vasiliauskas 29 sayı ve 10 asistle maça damga vurdu.

    HEİSLİP'E DESTEK
    Trabzonspor koçu , Brady Heslip'in babasının vefatından dolayı olmadığını belirterek, "Galibiyetle bugün ona destek olmaya çalıştık. Zor bir deplasmanda buna gerçekten ihtiyacımız vardı. Hedeflerimize yavaş yavaş ulaşıyoruz" diye konuştu.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:26
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