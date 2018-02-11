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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Uzatmada kazanan Büyükçekmece

    Uzatmada kazanan Büyükçekmece
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Banvit'e konuk olan , maçta rakibini 89-84 mağlup etti. Normal süresi 75-75 sona eren karşılaşmaya ağırlığını koyan Büyükçekmece'de Stojanovski 20 sayıyla önemli katkı sağladı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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